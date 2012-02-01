Фахівці обурені підготовленим до Євро-2012 буклетом про Київ

До Євро-2012 за бюджетні кошти київська влада підготувала спеціальний буклет п’ятьма мовами, який повинен розказати гостям столиці про Київ, але зміст цього буклету обурив києвознавців, істориків та фахівців у галузі туризму.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови Оргкомітету «7 чудес Києва», письменника, голови комісії Київради з питань культури та туризму Олександра БРИГИНЦЯ, який за дорученням Оргкомітету акції «7 чудес України» разом з головою Оргкомітету, істориком, віце-спікером Верховної Ради Миколою ТОМЕНКОМ звернувся з приводу змісту буклету до голови КМДА Олександра ПОПОВА.

«Вражає, що в згаданому буклеті повністю виключено історію Києва як столиці Давноруської та Козацької держави. Якщо читати буклет, то складається враження, що усе найцінніше історії Києва трапилось в часи Російської імперії чи Радянського Союзу, що не відповідає дійсності», - вважають автори звернення.

За їхніми даними, серед об’єктів, які радять відвідати туристам, значну частину відвідати просто неможливо, наприклад, Маріїнський палац та Замок Ричарда, які багато років закриті для відвідувачів на реставрацію, що триватиме ще роками, або Будинок з химерами, що є офіційною резиденцією Президента, і потрапити до нього також практично неможливо.

У зв’язку з цим М.ТОМЕНКО і О.БРИГИНЕЦЬ запитують: «Невже автори офіційного буклету не знали про це?»

Фахівці зазначають, що натомість автори буклету «забули включити до переліку того, що необхідно відвідати гостям столиці: Софію Київську, Михайлівський Золотоверхий собор, Кирилівську церкву, Володимирський собор, найбільшу в світі жіночу скульптуру - «Батьківщину-мати» чи, приміром, обличчя Києва – вул. Хрещатик та Майдан Незалежності».

«Практично та ж ситуація і з відомими киянами. До їх числа не потрапили: всесвітньовідомий піаніст В.Горовиць, хореограф С.Лифарь, скульптор О.Архипенко, художник К.Малевич, спортсмен та рекордсмен за кількість отриманих олімпійських нагород Б.Шахлін, які давно стали візитівками багатьох культур. Навіть Т.Г.Шевченко, який тісно пов’язаний з Києвом, якому присвячені кілька музеїв у столиці, не потрапив до числа відомих людей», - наголошується у зверненні.

На думку М.ТОМЕНКА та О.БРИГИНЦЯ, «дивною виглядає ситуація, коли туристам не пропонують відвідати жоден музей серед яких є ті, що володіють унікальними зібраннями. Це Національний художній музей України, Музей українського народного декоративного мистецтва, Музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків і т.д.».

«Що стосується сучасної культури, то автори сором’язливо (не підписавши фото) розмістили лише портрет радника Президентів В.ЮЩЕНКА та В.ЯНУКОВИЧА, співака В.ГРИШКА, забувши, що сьогодні в Україні творять І.МАРЧУК, офіційно визнаний генієм, або Н.МАТВІЄНКО, чий голос став візитною карткою держави. Щодо європейської молоді, то вони, напевне, повинні знати про переможницю Євробачення РУСЛАНУ, відомих і знатних, як на Cході, так і в Європі, «Воплі Відоплясова», «Океан Ельзи», гурт «Гайдамаки», який став єдиним іноземним колективом, що виступав на відкритті нового стадіону у Варшаві», - вказують фахівці.

«Ми не звертаємо уваги на фінансову сторону питання, адже готуючись до Євро-2012, нашою владою було зроблено чимало більш значних марних витрат. Розуміємо, що популяризація Києва, об’єктивне його висвітлення в очах Європи - не найважливіша для очільників Києва справа і грошей на експертів у цій галузі навряд виділили. Тому готові від імені Оргкомітету безкоштовно залучити до створення оновленої версії рекламного буклету відомих і авторитетних фахівців у галузі києвознавства, історії, архітектури та культури», - заявили підписанти звернення М.ТОМЕНКО та О.БРИГИНЕЦЬ.