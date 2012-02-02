На Луганщині горить шахта

У Луганській області в селі Павлівка горить ствол закритої шахти ім. Володарського, в якому знаходяться 4 людей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Луганської області, в шахті проводилися роботи з незаконного видобутку вугілля.

О 6 годині ранку 2 лютого в місцеву міліцію надійшло телефонне повідомлення про задимлення в стволів, яке переросло в пожежу.

На даний момент проводяться оперативні роботи з ліквідації пожежі у вентиляційному стволі і вживаються заходи для пошуку людей.

Прокуратурою міста Свердловська порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст.240 ч.2 Кримінального кодексу України («порушення встановлених правил охорони надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей або довкілля, а також незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення»), котра взята на особливий контроль прокуратурою області.