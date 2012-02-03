Європейський інвестбанк набирає молодь з країн колишнього соцтабору
03:51, 03 лютого 2012Суспільство
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Стажування буде в Люксембурзі або...
Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) оголосив конкурс для випускників вишів країн “Східного партнерства” на проходження стажування в цій фінансовій інституції ЄС.
Про це УНІАН повідомили у представництві України при ЄС.
Згідно з повідомленням, мета програми ЄІБ – надання першого робочого місця та отримання досвіду роботи випускниками вищих навчальних закладів.
Термін стажування, яке відбуватиметься в штаб-квартирі ЄІБ в Люксембурзі, або в одному з відділень банку становить від 3 до 12 місяців.
Останній термін подання заявок – 26 лютого цього року.
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