Європейський інвестбанк набирає молодь з країн колишнього соцтабору

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) оголосив конкурс для випускників вишів країн “Східного партнерства” на проходження стажування в цій фінансовій інституції ЄС.

Про це УНІАН повідомили у представництві України при ЄС.

Згідно з повідомленням, мета програми ЄІБ – надання першого робочого місця та отримання досвіду роботи випускниками вищих навчальних закладів.

Термін стажування, яке відбуватиметься в штаб-квартирі ЄІБ в Люксембурзі, або в одному з відділень банку становить від 3 до 12 місяців.

Останній термін подання заявок – 26 лютого цього року.