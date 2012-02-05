Балога згоден перевести годинник на півгодини

Міністр надзвичайних ситуацій Віктор БАЛОГА не виключає запровадження в ряді областей України регіонального часу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав в ефірі телеканалу «Інтер».

Він зазначив, що "у зв’язку з тим, що ми проводимо Євро-2012 ми переходимо ще раз на літній час». «Потім восени перейдемо на зимовий час, і ставимо крапку - це другий часовий пояс», - зазначив міністр,

В.БАЛОГА не виключив, що науковці внесуть пропозиції про введення регіонального часу. За його словами, зокрема, може бути запропоновано, що в Луганській, Донецькій і Закарпатській областях буде час «зміщено на півгодини», тобто він відрізнятиметься від загальноукраїнського часу. При цьому В.БАЛОГА зазначив, що «це нормальна практика». «Так практикувалося у радянський час, це практикувалося і на початку незалежності», - додав В.БАЛОГА.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня 2011 року Верховна Рада України ухвалила постанову «Про зміну порядку обчислення часу на території України», якою встановила з 27 березня 2011 року на території України час другого часового поясу з додаванням однієї години. Таким чином, було скасовано щорічне переведення годинників на «зимовий» та «літній» час.

Після багатьох звернень науковців та обурення громадян ВР скасувала постанову «Про зміну порядку обчислення часу на території України». В Україні було збережено перехід на «зимовий» час – 30 жовтня громадяни перевели стрілки годинників на годину назад.

25 січня 2012 року Кабінет міністрів відклав розгляд законопроекту «Про порядок обчислення часу на території України», яким пропонувалося встановити, що вся Україна знаходиться у другому часовому поясі, оскільки більша частина території країни знаходиться саме в цьому поясі.

За словами міністра надзвичайних ситуацій Віктора БАЛОГИ, причиною перенесення розгляду питання стала позиція віце-прем'єр-міністра, міністра інфраструктури Бориса КОЛЕСНІКОВА, який висловив думку, що Україна повинна бути в третьому часовому поясі, «щоб росіянам було зручно до нас їздити».

30 січня за результатами відповідних наради під головуванням прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА В.БАЛОГА повідомив, що законопроект про обчислення часу на території України ґрунтуватиметься на позиції уряду - цього року перейти на «зимовий» час і залишити Україну в другому часовому поясі.