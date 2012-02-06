На Житомирщині реформували службу крові

На Житомирщині реформували обласну службу крові, провівши її структуризацію та застосувавши нові технології.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент Всеукраїнської громадської організації «Асоціація служби крові України», головний лікар Житомирського обласного центру крові Анатолій ЧУГРІЄВ .

За його словами, «за останні кілька років на Житомирщині реформували обласну службу крові, фактично створивши її нову модель".

«Відкрито філіали центру в Коростені та Бердичеві, створено обласний реєстр осіб, яким відмовлено у донорстві через перенесені захворювання, утворено централізовану систему фінансування обласного центру крові та його філій»,- зазначив головний лікар.

А.ЧУГРІЄВ повідомив, що в області започаткували аудит використання компонентів крові у лікувальних закладах, а 5 відділень заготівлі крові реорганізували у відділення трансфузіології.

«Результатом такого реформування служби стало те, що у минулому році кількість заготовленої донорської крові та донорів значно зросла у порівнянні з позаминулорічним», - зауважив А.ЧУГРІЄВ і додав, що метою реформи є створення такої системи служби крові, яка забезпечить достатню кількість у регіоні якісної та безпечної донорської крові.

Житомирський обласний центр крові - перший в Україні медичний заклад, який здійснює контроль якості донорської крові та її компонентів відповідно до параметрів, затверджених Радою Європи.

Довідка УНІАН. В Україні у системі служби переливання крові працює майже 10 тис. осіб. Щорічно заклади служби крові та відділення трансфузіології заготовляють 851 тис. доз крові, виготовляють 900 тис. доз компонентів крові для трансфузій та близько 70 тис. літрів плазми для фракціонування, з яких отримують 13,8 тис. літрів альбуміну, 56 тис. доз імуноглобулінів та інші компоненти крові.