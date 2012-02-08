Сікорський зустрічається з Турчиновим, Тарасюком і Яценюком

У Посольстві Польщі в Україні розпочалася зустріч міністра закордонних справ Польщі Радослава СІКОРСЬКОГО з представниками української опозиції: заступниками голови партії «Батьківщина» Олександром ТУРЧИНОВИМ та Григорієм НЕМИРЕЮ, лідером Народного Руху України Борисом ТАРАСЮКОМ, а також з головою партії «Фронт Змін» Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, перед початком зустрічі Р.СІКОРСЬКИЙ провів п’ятихвилинну зустріч з донькою екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО Євгенією.

Зустріч Р.СІКОРСЬКОГО та Є.ТИМОШЕНКО відбувалася у форматі віч-на-віч.