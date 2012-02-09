Газпром: використання українських ПСГ для транзиту - звичайна практика
"Для цього вони і будувалися"
Використання газу з українських підземних сховищ газу (ПСГ) при здійсненні транзиту є звичайною практикою "Газпрому", повідомив журналістам заступник голови правління російського газового холдингу Валерій Голубєв. "Це звичайна робота, для того ПСГ в Україні і створювалися", - сказав він, відповідаючи на запитання, чи користується "Газпром" пропозицією України щодо підйому газу з ПСГ для постачань до Європи, повідомляє РІА "Новости". Голубєв підкреслив, що нічого виняткового в ситуації, коли "Газпром" використовує українські ПСГ для забезпечення транзиту, немає. Як заявляв в понеділок прем`єр-міністр Україна Микола Азаров, України скоротила відбір російського газу для того, щоб допомогти "Газпрому" забезпечити паливом країни Європи, і компенсує недостачу газу зі своїх підземних сховищ. У свою чергу керівник головного управління з питань міжнародних відносин Адміністрації Президента України Андрій Гончарук, підйом газу з українських підземних сховищ газу - єдиний спосіб, який допоможе Росії забезпечити потреби Європи в умовах сильних морозів.
"Це звичайна робота, для того ПСГ в Україні і створювалися", - сказав він, відповідаючи на запитання, чи користується "Газпром" пропозицією України щодо підйому газу з ПСГ для постачань до Європи, повідомляє РІА "Новости".
Голубєв підкреслив, що нічого виняткового в ситуації, коли "Газпром" використовує українські ПСГ для забезпечення транзиту, немає.
Як заявляв в понеділок прем`єр-міністр Україна Микола Азаров, України скоротила відбір російського газу для того, щоб допомогти "Газпрому" забезпечити паливом країни Європи, і компенсує недостачу газу зі своїх підземних сховищ. У свою чергу керівник головного управління з питань міжнародних відносин Адміністрації Президента України Андрій Гончарук, підйом газу з українських підземних сховищ газу - єдиний спосіб, який допоможе Росії забезпечити потреби Європи в умовах сильних морозів.