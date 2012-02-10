Експерти: Україна може позбутися феросплавної галузі

Слідом за алюмінієвою промисловістю, Україна може позбутися феросплавної галузі.

Таку думку висловив віце-президент Центру досліджень корпоративних відносин Вячеслав БУТКО в ході прес-конференції в УНІАН на тему «Українська феросплавна галузь: підсумки 2011 року; перспективи на 2012 рік».

За його словами, сьогодні на українську феросплавну галузь впливає негативний синергетичний ефект. «Існує синергія позитивна, але в цьому випадку неконтрольоване зростання імпорту феросплавів із одночасним підвищенням цін на електроенергію, спільно потужно негативно впливають на феросплавну галузь. Результатом такої синергії з негативною спрямованістю стало захоплення внутрішнього ринку іноземними виробниками й скорочення обсягів виробництва на вітчизняних феросплавних підприємствах», - зазначив В.БУТКО.

При цьому він нагадав, що в Україні вже є приклади, коли енергоємні галузі, залишившись без державної підтримки, просто припиняли своє існування. «Не надання Запорізькому алюмінієвому комбінату диференційованого тарифу на електроенергію призвело до того, що сьогодні з п`яти тисяч чотирьохсот співробітників підприємства, які працювали на ньому в кращі часи, залишилося лише шістсот, із яких чотириста - охоронці. Я думаю це наочна демонстрація того, як держава піклується про енергоємні галузі. Не хотілося б думати, що феросплавну галузь спіткає доля алюмінієвої, але поки все до того йде», - підкреслив В.БУТКО.

Він переконаний, що галузь, яка дає 1% ВВП України, не повинна залишатися без підтримки держави. «1% ВВП - це дуже суттєво. У грошовому виразі це понад 13 млрд. грн. Звичайно, небажання української влади вступати в конфронтацію з ЄС, який лобіює інтереси своїх виробників феросплавів, зрозуміле, але ж імпорт феросплавів зростає не лише з країн Євросоюзу. Збільшується імпорт із Південної Кореї, Індії, Бразилії та Південної Африки», - зазначив експерт.

У свою чергу, виконавчий директор Української асоціації виробників феросплавів (УкрФА) Сергій КУДРЯВЦЕВ нагадав, що 9 лютого Окружний адміністративний суд Києва відхилив позов УкрФА про визнання неправомірною відмови Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі почати антидемпінгове розслідування щодо імпорту феросплавів в Україну. «Таке рішення суду ставить феросплавну галузь у 2012 році на межу виживання. Вже зараз йдеться про подальше скорочення працівників феросплавних підприємств», - констатував представник УкрФА.

Що стосується зростання цін на електроенергію, то, за словами С.КУДРЯВЦЕВА, сьогодні енергетична галузь України опинилася фактично в одних руках. «Щось змінити в енергетичній політиці по відношенню до феросплавних підприємств нам навряд чи вдасться», - підсумував він.

За даними УкрФА, частка імпорту феросплавів на українському ринку становила в 2011 році 54% (215 тис. 853 тонни), тоді як у 2010 році імпорт становив лише 20% (74 тис. 986 тонн). При цьому частка споживання українських феросплавів на внутрішньому ринку скоротилася з 79% (294 тис. 385 тонн) у 2010 році, до 46% (180 тис. 663 тонни) в 2011 році.