З електроопори відкрутили 48 кутиків
02:53, 11 лютого 2012Суспільство
1599 0
Міліція "обгрунтовано підозрює"
У Луганській області працівники відділу карного розшуку Перевальського райвідділу міліції затримали 40-річного чоловіка, який обгрунтовано підозрюється в крадіжці 48 фрагментів металевого кутика з опор повітряної лінії електропередач в районі селища Фащівка.
Про це УНІАН повідомили у Відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Луганській області.
Стосовно підозрюваного порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 194-1 Кримінального кодексу України «Навмисне пошкодження об'єктів електроенергетики», санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років. Стосовно чоловіка обраний запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд. Триває слідство.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter