З електроопори відкрутили 48 кутиків

У Луганській області працівники відділу карного розшуку Перевальського райвідділу міліції затримали 40-річного чоловіка, який обгрунтовано підозрюється в крадіжці 48 фрагментів металевого кутика з опор повітряної лінії електропередач в районі селища Фащівка.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Луганській області.

Стосовно підозрюваного порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 194-1 Кримінального кодексу України «Навмисне пошкодження об'єктів електроенергетики», санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років. Стосовно чоловіка обраний запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд. Триває слідство.