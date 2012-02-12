Українська влада хоче знати діагноз Тимошенко будь-яким шляхом

Міністерство охорони здоров’я України вимагає від іноземних лікарів, які у Качанівській колонії Харкова оглядатимуть екс-прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО, розкрити її діагноз українським лікарям.

Про це кореспонденту УНІАН заявив захисник Ю.ТИМОШЕНКО, народний депутат України Сергій ВЛАСЕНКО.

«У мене є інформація, я не стверджую, що вона стовідсотково достовірна, але вона із джерела, якому я беззаперечно довіряю, це джерело з надр Міністерства охорони здоров’я. Згідно з інформацією мого джерела, станом на позавчора МОЗ вимагало від іноземних лікарів через представників посольств, якщо ТИМОШЕНКО допустить лише іноземних лікарів до свого огляду, то тоді вони хотіли підписати з ними угоду, щоб вони, іноземні лікарі, розкрили діагноз ТИМОШЕНКО українським лікарям», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Він висловив обурення цією вимогою і наголосив, що такі дії суперечать законодавству. «Це взагалі абсурд, це порушення базового принципу лікування, принципу лікарської таємниці. Якщо пацієнт довіряє тільки цьому лікарю, то він не має права навіть своєму колезі розголошувати діагноз, а вони цього вимагають», - наголосив С.ВЛАСЕНКО.