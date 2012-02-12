На перегонах у Харкові автомобіль врізався у глядачів: є постраждалі

Сьогодні у Харкові на початку другого дня змагань на Кубок України з трекових зимових перегонів автомобіль врізався у групу глядачів.

Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник Відділу зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА, постраждало дві жінки, обох «швидка» допомога доправила до лікарні.

Після аварії, яка сталася під час першого заїзду, змагання було припинено. Вони відбувалися на харківському іпподромі.

Працівники правоохоронних органі займаються розслідуванням події, зазначила Л.ВОЛКОВА.