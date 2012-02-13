Кульбіда стверджує, що найлютіші морози вже позаду

Україна пройшла найхолодніший період цієї зими.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив директор Українського гідрометеорологічного центру МНС України Микола КУЛЬБІДА.

Він нагадав, що 10-12 лютого на території України спостерігалося посилення морозів до мінімальної позначки мінус 25-30 градусів за Цельсієм, а в деяких областях – температура повітря була навіть нижчою за 30 градусів.

Однак у найближчі два дні, за прогнозом гідрометцентру, територією України пройде невеликий циклон, завдяки якому дещо потепліє і йтиме сніг.

М.КУЛЬБІДА зазначив, що з 14 лютого в Україні спостерігатиметься послаблення морозів і підвищення температури. Зокрема, за його словами, мінімальна температура на території України у ці дні становитиме мінус 14-19 градусів за Цельсієм уночі і мінус 6-11 - градусів удень. 15-17 лютого середня температура - як удень, так і вночі - підвищиться ще на три градуси за Цельсієм, і в наступні дні спостерігатиметься подальше незначне потепління.

Директор гідрометцентру додав, що такі температурні режими триватимуть до кінця лютого.

«Будемо вважати, що найбільш холодні періоди цієї зими Україна вже пережила», - сказав М.КУЛЬБІДА.

Відповідаючи на запитання журналістів, якою буде погода в березні, директор гідрометцентру сказав, що зараз важко точно спрогнозувати температуру повітря на наступний місяць, однак зазначив, що в цілому вона не відхилятиметься від середніх показників, тобто швидкого потепління чекати не слід.

Він додав, що таким чином весна в Україну прийде цього року в нормальні строки, тобто в середині березня.