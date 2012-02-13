Контрабандистам - штраф, державі - парфуми

Набула чинності постанова Середино-Будського районного суду Сумської області стосовно громадянина України та громадянина Росії за контрабандне перевезення парфумерної продукції.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, у грудні 2011 року поблизу с.Нова Слобода Середино-Будського району співробітники СБУ спільно з прикордонниками затримали вантажний автомобіль, на якому громадянин України та громадянин Росії намагалися контрабандним шляхом поза пунктами пропуску перемістити до Росії майже 7 тисяч парфумерних виробів відомих брендів на суму понад 2 млн. грн. Намагаючись уникнути відповідальності, зловмисники спробували втекти з місця події, але правоохоронці затримали їх.

Слідчими УСБУ в Сумській області було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України. Вироком суду зловмисникам призначене покарання у вигляді штрафів у великих розмірах. Товар конфісковано у прибуток держави.