Священика, який п'яним ганяв по Києву, на 3 місяці розжалували в читці

Затриманий співробітниками ДАІ за водіння в нетверезому стані священик УПЦ МП Микола КЛИМЕНКО на три місяці заборонений у священнослужінні.

Про це повідомляє офіційний сайт Української православної церкви.

Як єпитимію священоначаліє Церкви визначило учаснику гучного інциденту, що стався 8 лютого на бульварі Шевченка в Києві, заборону в священнослужінні на три місяці й несення послуху церковного читця строком на три місяці.

Священик звернувся до громадськості зі словами покаяння: «Я, священик Микола КЛИМЕНКО, відомий вам не проповідями в храмі й богослужіннями, а більшою мірою як учасник сумного інциденту, який був широко висвітлений у засобах масової інформації, зокрема телеканалом ICTV, і потрапив у мережу Інтернет, напередодні Прощеної неділі, низько схиляю голову й хочу просити пробачення у вас, побратими священнослужителі, у вас, дорогі православні душі християнські».

«Я переживаю почуття сорому за скоєне», - зазначив М.КЛИМЕНКО. - Щиро каюся в скоєному. Саме таким чином мене відвідав Господь, і це стало для мене хорошим уроком».

Він також підкреслив, що подія - це його особистий гріх. «Наближається Великий піст, який завжди супроводжує боротьба з гріхом, посилюються спокуси, ворог невсипно бореться в нас», - сказав він.