Шахрай дурив старих людей просто попід храмами

На Тернопільщині затримали шахрая, який видурював у райцентрах та селах гроші у людей похилого віку.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, 39-річний житель Львівської області підстерігав своїх жертв біля храмів. Переважно це були самотні літні люди, яким він представлявся довіреною особою священика. Пояснював, що привіз свічки для храму, однак отець поїхав у відрядження, а тому просив гроші за свічки взяти у когось з парафіян, а він потім ці кошти поверне.

Довірливі пенсіонери брали свічки, щоб потім передати їх священику, при цьому віддавали шахраєві від 1 до 10 тис. грн. Тоді як отриманий ними товар коштував у рази дешевше.

Коли ж приходив священик, то виявлялося, що жодних свічок він не замовляв і що людей просто надурили.

Затримали шахрая у Заліщицькому районі під час чергової оборудки.

Проти затриманого порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).