Акімова: Навіть без кредиту МВФ Україні дефолт не загрожує

Наразі переговори щодо надання Україні чергового кредиту МВФ тривають, але разом із цим у разі невдалого закінчення цих переговорів загрози дефолту в Україні не буде. Про таке в ефірі ток-шоу «Портрети з Сергієм Дорофеєвим» на «5 каналі» заявила перший заступник голови Адміністрації Президента Ірина Акімова.

«В умовах, коли є договірні відносини, або ми йдемо на всі умови, або ми продовжуємо дискусію. Той період, у якому ми зараз знаходимося, називається продовження переговорів – делегація з боку України була і в січні місяці, і продовжувала переговори. Єдине можна сказати, що навіть якщо Міжнародний валютний фонд не виділить нам грошей, то з огляду на нашу боргову ситуацію, а вона покращала минулого року, особливих побоювань щодо негайного дефолту в Україні не буде», - заявила Акімова.