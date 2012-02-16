У Києві - новий випадок сказу
17:56, 16 лютого 2012Суспільство
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Повідомляє Держветфітослужба
У Києві зафіксовано новий випадок нападу хворого на сказ собаки на людину.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України.
15 лютого киянин доставив у відділ по боротьбі зі сказом тварин Головного управління ветеринарної медицини в м. Києві труп собаки для дослідження на сказ. За результатами експертизи встановлено черговий позитивний випадок захворювання на сказ.
Нагадаємо, в грудні 2011 року в Києві на території Подільського, Оболонського та Дніпровського районів було запроваджено карантинні обмеження, а прилеглі території визнано небезпечними зонами.
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