У Маріуполі бродячий собака накинувся на дитину

В Іллічівському районі Маріуполя Донецької області бродячий собака накинувся на 14-річну дівчинку, і сильно укусив за ліву гомілку.

Про це повідомляє місцевий сайт ilich.in.uaз посиланням на лікарів Маріупольської станції швидкої медичної допомоги.

Згідно з повідомленням, медики, що прибули за викликом, доставили постраждалу до дитячого хірургічного відділення міськлікарні №3, де їй була надана медична допомога і призначено курс лікування.

У повідомленні також наголошується, що в 2011 році від укусів тварин у Маріуполі постраждали 748 чоловік, зокрема 96 дітей. Курс профілактичного лікування проти сказу довелося пройти 208 постраждалим.