108-метровий корабель затисло кригою на Азовському морі

На допомогу йде російський криголам

Українськийсуховантаж"Орель-1" подавусуботусигналпро допомогу черезпошкоджений корпус. Надопомогусудну,затиснутомув льодахАзовськогоморя, рухаєтьсяросійськийкриголам"КапітанДемидов", повідомивРІА"Новости"телефономпредставник міськоїадміністраціїКерчі.



За йогословами,108-метровийсуховантаж, що належитьнайбільшому українськомуморськомуірічковомуперевізнику"Укррічфлот", наразінеподалікКерченськоїпротоки.



"Екіпажпоза небезпекою, вразі загрозидлясуднаморякизможутьзійтинакригу", -сказавспіврозмовникагентства.



СкладнальодоваобстановкасклаласявАзовськомуморі іКерченськійпротоці наприкінцісічня.Ульодовийполонпотрапилидесяткисуден, надеяких знихзакінчуютьсязапасиїжі, продуктипідвозятьвертольотами.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter