108-метровий корабель затисло кригою на Азовському морі

00:48, 19 лютого 2012
Суспільство
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На допомогу йде російський криголам

Українськийсуховантаж"Орель-1" подавусуботусигналпро допомогу черезпошкоджений корпус. Надопомогусудну,затиснутомув льодахАзовськогоморя, рухаєтьсяросійськийкриголам"КапітанДемидов", повідомивРІА"Новости"телефономпредставник міськоїадміністраціїКерчі.

За йогословами,108-метровийсуховантаж, що належитьнайбільшому українськомуморськомуірічковомуперевізнику"Укррічфлот", наразінеподалікКерченськоїпротоки.

"Екіпажпоза небезпекою, вразі загрозидлясуднаморякизможутьзійтинакригу", -сказавспіврозмовникагентства.

СкладнальодоваобстановкасклаласявАзовськомуморі іКерченськійпротоці наприкінцісічня.Ульодовийполонпотрапилидесяткисуден, надеяких знихзакінчуютьсязапасиїжі, продуктипідвозятьвертольотами.

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