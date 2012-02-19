108-метровий корабель затисло кригою на Азовському морі
00:48, 19 лютого 2012Суспільство
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На допомогу йде російський криголам
Українськийсуховантаж"Орель-1" подавусуботусигналпро допомогу черезпошкоджений корпус. Надопомогусудну,затиснутомув льодахАзовськогоморя, рухаєтьсяросійськийкриголам"КапітанДемидов", повідомивРІА"Новости"телефономпредставник міськоїадміністраціїКерчі.
За йогословами,108-метровийсуховантаж, що належитьнайбільшому українськомуморськомуірічковомуперевізнику"Укррічфлот", наразінеподалікКерченськоїпротоки.
"Екіпажпоза небезпекою, вразі загрозидлясуднаморякизможутьзійтинакригу", -сказавспіврозмовникагентства.
СкладнальодоваобстановкасклаласявАзовськомуморі іКерченськійпротоці наприкінцісічня.Ульодовийполонпотрапилидесяткисуден, надеяких знихзакінчуютьсязапасиїжі, продуктипідвозятьвертольотами.
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