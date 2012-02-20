У Києві викрали топ-менеджера «Нафтогазвидобування»

У Києві зник безвісти глава правління одного з лідерів видобутку природного газу в Україну ЗАТ «Нафтогазвидобування» Олег Семінський, повідомляє газета "Сегодня".

За однією з версій, причина викрадення - отримання викупу, за іншою - це переділ бізнесу. У міліції поки подробиць не розголошують, посилаючись на таємницю слідства.

Оголошення про зникнення Семінського висять на кожній станції метро: 38-річний Олег Семінський був одягнений в модельну норкову шапку і шкіряну куртку з коміром з норки фірми Zilli. Крім того, на бізнесмені були черевики 46-го розміру темного кольору фірми Gucci. «3 лютого о 18.30 в Києві Семінський виїхав на своєму автомобілі Toyota Camry з паркінгу по вул. Костянтинівська, 15 », - написано в оголошенні.

У міліції кажуть, що порушено кримінальну справу за статтею «Умисне вбивство», хоча мертвим Семінського не знайшли. «На під`їзді до будинку Семінському перегородили дорогу два автомобілі, і його викрали. Його родичі сподіваються, що він живий, і готові на все. Хоча ніяких пропозицій про викуп, наскільки мені відомо, не надходило », - сказав начальник ЦГЗ МВС України Володимир Поліщук.

У ВР цю тему активно обговорюють, оскільки Семінський близький з деякими депутатами, зокрема, з екс-главою МНС Нестором Шуфричем. «Семінський - це не просто найманий топ-менеджер, у нього самого був свій бізнес з продажу автомобілів. Олег - самодостатня людина і дуже забезпечений. Схоже, що його вкрали з метою викупу », - сказав один з депутатів.

Друга версія - переділ власності. За даними ЗМІ, «Нафтогазвидобування» володіє 8 свердловинами в Україні, серед яких одна з найглибших в Європі експериментальних свердловин глибиною 6 км.

«8 свердловин такого рівня для приватної компанії - це багато», - сказав екс-міністр енергетики Іван Плачков. Джерела, близькі до оточення Шуфрича, кажуть, що охочих придбати це підприємство багато.

«Я думаю, Семінський міг стати жертвою бізнес-переділу», - заявило джерело.