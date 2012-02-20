Підприємці столичного ринку «Юність» прийдуть страйкувати на Банкову

Завтра, 21 лютого, о 10 ранку підприємці столичного ринку «Юність», де сьогодні пройшов демонтаж, мають намір йти бастувати під Адміністрацію Президента.

Як повідомляє газета «Сегодня», вони вже заручилися підтримкою інших ринків.

Як зазначає видання, о 6 ранку декілька автобусів із представниками КП «Київблагоустрій» приїхали зносити торгові точки. Також на місце прибула велика кількість співробітників міліції. Перекрили й частину дороги, через що деякі маршрутки були змушені змінювати свій маршрут.

В результаті сутички декілька підприємців знепритомніли, а одному з них зламали руку. Щоб розігнати людей, міліція застосувала вогнегасники, повідомляє газета. Під знесення повинні піти всі 163 робочих місця.

«Згідно з розпорядженням прокуратури Києва та рішенням комісії КМДА з питань розміщення МАФів, на ринку «Юність» на перехресті вул. Миропільської та Шолом Алейхема комунальні служби почали демонтаж незаконних торгових точок. Міліція забезпечувала охорону порядку. За дрібне хуліганство затримали й доставили до райвідділу 3 осіб», - зазначили в міліції Києва.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 лютого, демонтували криті торгові споруди ТОВ “Лівадія Груп” біля столичного ринку “Юність”, які розташовані на розподільній смузі на перетині вулиць Шолом Алейхема і Братиславської.

Відповідне рішення ухвалено на виконання розпорядження прокуратури Києва і вимог КП “Водоканал”, оскільки тимчасові торгові споруди розташовані на водоводі 1200 мм і взагалі не мають дозвільної документації на розміщення.