Нацбанк оцінив зростання ВВП у січні-2012

Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) у січні 2012 р. в Україні становило близько 2% у річному вимірі.

Про це йдеться в оцінці економічної ситуації Національного банку України (НБУ).

Наголошується, що приріст індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) у січні становив 3,1% у річному вимірі. Всі складові ІВБГ продемонстрували зростання.

«Основним чинником економічного зростання був високий внутрішній споживацький попит. Найбільший внесок у приріст ІВБГ забезпечила роздрібна торгівля (1.3 п. п.), зростання обороту якої в січні становило 13,8% у річному вимірі. За оцінками департаменту, основним чинником позитивної динаміки галузі було зростання реальної заробітної плати населення високими темпами (11% у річному вимірі у грудні 2011 року і 8,7% у цілому за 2011 рік)», - зазначається у повідомленні.

Після зниження обсягів промислового виробництва у грудні 2011 р. (-0,5% у річному вимірі) на початку 2012 року його обсяги зросли на 2%. Визначальним чинником динаміки галузі було погіршення погодних умов наприкінці січня, що негативно позначилося на динаміці деяких промислових галузей. З другого боку, істотне зниження температури повітря призвело до збільшення виробництва електроенергії (3,4% у річному вимірі) і відповідно обсягів видобування паливно-енергетичних корисних копалин (3%).

Підтримуючим чинником зростання обсягів виробництва у машинобудуванні був попит з боку Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») на вагони, виробництво яких у січні збільшилося на 40,4% у річному вимірі.

Незважаючи на припинення робіт на багатьох будівельних об'єктах через погіршення погодних умов, обсяги будівництва збільшилися на 2,5% у річному вимірі. Визначальним чинником зростання галузі залишалося збільшення державного фінансування.

Як повідомляв УНІАН, НБУ прогнозує інфляцію в 2012 році на рівні 7%, зростання валового внутрішнього продукту - на рівні 3-4%.