Дешеве білоруське молоко підриває економіку Росії

Спілка пропонує до кінця 2012 року виключити позицію сухого незбираного молока та сухої молочної сироватки з переліку молочних продуктів, що постачаються білоруськими підприємствами до Росії.

За її даними, на початок 2012 року середня ціна на сире товарне молоко в Росії становила 15-16 рублів за кілограм, а в Білорусі ця ціна не перевищує 11 рублів за кілограм, що є основою "безпрецедентного конкурентної переваги білоруських молочних продуктів перед аналогічними російськими, в умовах спільного ринку Митного союзу ".

Рекомендовані Мінсільгосппродом Білорусі ціни для російського ринку є, на думку "Союзмолока", згубними для російських виробників і переробників молока: російський ринок отримує вершкове масло 72,5% жирності по 100 рублів за кілограм, сухе незбиране молоко по 130 рублів за кілограм, сухе знежирене молоко по 110 рублів за кілограм.

При цьому у російських виробників при середніх цінах на сире молоко в 15-16 рублів за кілограм собівартість виробництва вершкового масла 72,5% жирності становить 170 рублів за кілограм, сухого цілісного молока - 160 рублів за кілограм, сухого знежиреного молока - 145 рублів за кілограм.

"Відсутність попиту, викликана низьким споживчим попитом і демпінговими пропозиціями білоруських виробників, може призвести до різкого падіння закупівельних цін на сире молоко в Росії. В такому випадку, в сезон великого молока, ми можемо зіткнутися з відмовою переробників купувати молоко відповідно до цінового коридору, що призведе до дестабілізації цінової ситуації та забою молочного стада", - цитує РІА "Новости".

Середня закупівельна ціна на сире молоко в сільськогосподарських підприємствах Росії на початку лютого 2012 року почала знижуватися і склала 14,1 рубля за кілограм.

"Перш за все, потрібно в найкоротші терміни внести корективи в Баланс торгівлі молоком і молочними продуктами на 2012 рік. А саме, виключити позицію сухого незбираного молока та сухої молочної сироватки з переліку молочних продуктів, що постачаються білоруськими підприємствами до Росії до кінця 2012 року", - йдеться в листі.

Російські виробники, на думку "Союзмолока", в повній мірі можуть забезпечити країну зазначеною продукцією.

"Також вважаємо за необхідне вже в найближчі дні підвищити індикативні ціни при експорті з Білорусі до Росії на масло вершкове 72,5% і 82,5% жирності, а також сухе знежирене молоко", - додається в листі.