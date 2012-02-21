Псевдоміліціонер вимагав гроші у раніше засуджених

Оперативники Управління боротьби з організованою злочинністю Львівського обласного главку міліції затримали чоловіка, який представлявся працівником УБОЗу і вимагав гроші у раніше засуджених громадян.

Як повідомили УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Львівській області, псевдоміліціонер погрожував людям, які раніше мали проблеми із законом. Він казав, що „затримає їх і знайде за що притягнути до відповідальності”. У такий спосіб чоловік вимагав гроші у постраждалих.

Затримали псевдоміліціонера «на гарячому» під час передачі йому 1 тис. доларів США.

Порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 189 (Вимагання) і ч. 2 ст. 353 (Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи) Кримінального кодексу України. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.