У Києві відбулось засідання Священного синоду УПЦ МП

У Києві відбулось засідання Священного Синоду Української православної церкви Московського патріархату під головуванням митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела (САВВІНА).

Як повідомляє офіційний сайт УПЦ МП, засідання відбулося в 49-му корпусі Святої Успенської Києво-Печерської Лаври.

Згідно зі Статутом про управління УПЦ, засідання Священного Синоду пройшло під головуванням старішого за хіротонією постійного члену Священного Синоду митрополита Одеського і Ізмаїльського АГАФАНГЕЛА.

У засіданні взяли участь: митрополит Луганський і Алчевський ІОАННІКІЙ, митрополит Чернівецький і Буковинський ОНУФРІЙ, митрополит Донецький і Маріупольській ІЛАРІОН, митрополит Вишгородський і Чорнобильський ПАВЕЛ, митрополит Сімферопольський і Кримський ЛАЗАР, митрополит Черкаський і Канівський СОФРОНІЙ, архієпископ Хустський і Виноградівський МАРК, архієпископ Білоцерківський і Богуславський МИТРОФАН, архієпископ Переяслав-Хмельницький і Вишневський ОЛЕКСАНДР, архієпископ Чернігівський і Новгород-Сіверський АМВРОСІЙ, єпископ Бердянський і Приморський ЄЛИСЕЙ, єпископ Житомирський і Новоград-Волинський НИКОДИМ.

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Як повідомляв УНІАН, газета «КоммерсантЪ-Украина» писала, що митрополит УПЦ МП ВОЛОДИМИР скасував проведення призначеного на 20 лютого засідання Священного Синоду.

За даними видання, ініціатором скликання синоду став старший за хіротонією (зведенням у сан) ієрарх церкви митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел (САВВІН).

"Скликання Священного синоду, згідно зі статутом про управління Українською православною церквою, перебуває виключно в компетенції предстоятеля УПЦ МП або її місцеблюстителя", – йдеться у листі митрополита ВОЛОДИМИРА.

За даними «КоммерсантЪ», лист митрополита ВОЛОДИМИРА був розміщений не на офіційному сайті УПЦ МП, а на сайті релігійно-інформаційної служби України. Це викликало обурення прихильників митрополита АГАФАНГЕЛА, які назвали публікацію документів, що призначені для внутрішнього користування, "провокацією".

Газета писала, що скасоване предстоятелем засідання могло стати одним із найскандальніших за всю історію УПЦ МП. Відповідно до його порядку денного, частина архієреїв планувала запропонувати створити медичну комісію, яка б обстежила митрополита ВОЛОДИМИРА і визначила його дієздатність. Як відомо, глава УПЦ МП перебуває на стаціонарному лікуванні з 2 листопада минулого року. Його діагноз не розголошується.

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Священний Синод Української православної церкви Московського патріархату ухвалив змінити головного редактора офіційного сайту церкви.

Як повідомляє офіційний сайт УПЦ МП, Синод прийняв рішення звільнити Преосвященного Олександра (ДРАБИНКО), архієпископа Переяслав-Хмельницького і Вишневського, вікарія Київської Митрополії, особистого секретаря митрополита Володимира з посади голови Відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ та з посади головного редактора офіційного сайту церкви.

Іншим рішенням Синоду О.ДРАБИНКА виведено зі складу постійних членів Священного Синоду УПЦ.

Головою Відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ МП Синод вирішив призначити Преосвященного АНТОНІЯ, архієпископа Бориспільського, вікарія Київської Митрополії, Ректора КДА і С., а головним редактором офіційного сайту Церкви - протоієрея Георгія КОВАЛЕНКА з підпорядкуванням його діяльності Керуючому справами УПЦ.