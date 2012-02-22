Горить Крюківський вагонобудівний завод: вогонь видно за кілька кілометрів

На Крюківському вагонобудівному заводі в місті Кременчук Полтавської області палає пожежа.

Як передає кореспондент УНІАН, пожежа розпочалася близько 8-ї ранку. За попередніми даними, пожежа сталася в малярному цеху.

Працівників підприємства з ближніх будівель евакуювали.

Даних про потерпілих поки що немає.

Дим і вогонь на даху будівлі видно за кілька кілометрів від підприємства.

Малярний цех розташований поряд зі складальним цехом вантажних вагонів, біля центральної прохідної сталеливарного заводу.

На гасіння пожежі направлено кілька підрозділів МНС. На підприємство прибуло керівництво Управління МНС Кременчука, віце-мер міста Володимир ТАРАТОРІН.

Фото "Кременчуцький ТелеграфЪ"