Померла відома актриса Людмила Касаткіна (фото)

Народна артистка СРСР Людмила Касаткіна померла сьогодні на 87-му році життя у Москві.

Про це передає РІА «Новости» з посиланням на сина актриси, відомого джазмена Олексія КОЛОСОВА.

"Вона хворіла вже дуже довго, і останні півроку здебільшого перебувала у лікарні. Ще невідомо, коли будуть похорони, але відбудуться вони на Новодєвічому кладовищі, там же, де кілька днів тому поховали тата. Я сам дізнався про смерть мами буквально годину тому", - сказав він.

Л.Касаткіна у 1947 році закінчила ГІТІС (Державний інститут театрального мистецтва) імені Луначарського і була прийнята до трупи Центрального академічного театру Радянської армії (ЦАТСА). Зіграла на сцені цього театру більш як 40 ролей, серед яких найбільш відомі такі постановки, як "Орфей спускається в пекло", "Шаради Бродвею" і "Ваша сестра і полонянка" та інші.

Дебютувала у кіно в 1954 році у фільмі "Приборкувачка тигрів" у головній ролі Олени Воронцової.

Кращі ролі зіграла у фільмах свого чоловіка - режисера Сергія Миколайовича Колосова. Здобула популярність також завдяки своїм роботам з озвучування мультфільмів, зокрема її голосом говорить пантера Багіра у мультфільмі "Мауглі" (1967-1971).

Викладала у РАТІ (Російська академія театрального мистецтва), була зайнята у виставах ЦАТСА.