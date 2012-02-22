У київській квартирі вибухнув телевізор: постраждав чоловік

У Києві на вул.Радужній, у квартирі 9-поверхового житлового будинку вибухнув телевізор.

Як повідомляє прес-служба ГУ МНС у м.Києві, з’ясувалося, що телевізор вибухнув одразу після увімкнення. Квартиронаймач намагався самостійно загасити пожежу, але вогонь дедалі більше розповсюджувався. Сусіди, помітивши сильне задимлення, викликали пожежників. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу за 16 хвилин. Власника квартири з опіками госпіталізували до лікарні швидкої допомоги.

Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено телевізор, диван, особисті речі, віконні рами, закопчені стіни та стеля квартири.

Обставини інциденту встановлюються.