У київській квартирі вибухнув телевізор: постраждав чоловік
15:18, 22 лютого 2012Суспільство
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Госпіталізували з опіками
У Києві на вул.Радужній, у квартирі 9-поверхового житлового будинку вибухнув телевізор.
Як повідомляє прес-служба ГУ МНС у м.Києві, з’ясувалося, що телевізор вибухнув одразу після увімкнення. Квартиронаймач намагався самостійно загасити пожежу, але вогонь дедалі більше розповсюджувався. Сусіди, помітивши сильне задимлення, викликали пожежників. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу за 16 хвилин. Власника квартири з опіками госпіталізували до лікарні швидкої допомоги.
Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено телевізор, диван, особисті речі, віконні рами, закопчені стіни та стеля квартири.
Обставини інциденту встановлюються.
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