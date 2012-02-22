Пам'ятник Леніну «оживили» написом «Смерть донецьким окупантам» (фото)

В Ізмаїлі Одеської області невідомі забруднили фарбою постамент пам`ятника Леніну в центрі міста.

Як видно на знімку, розміщеному на сайті Izmacity.com, хтось написав великими буквами два гасла: «Смерть донецьким окупантам!», «Люди, отямтеся!» Причому автор навіть залишив підпис: "кличківці".

Як повідомляє сайт, місцеві міліціонери на місці події з`явилися близько 9.30 і розслідують дане правопорушення.

Працівники ізмаїльського "Житлосервісу" залишилися дуже незадоволені витівкою правопорушників: довелося довго і старанно відмивати постамент від «антидонецьких» закликів, наголошується в повідомленні.

Тим часом голова Одеської облорганізації партії «УДАР» Сергій РАХУБЕНКО оприлюднив заяву, в якій розцінив те, що сталося, «як провокацію щодо його партії».