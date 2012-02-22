Суд забрав ведмедя Потапа в агресивного власника

Суд прийняв рішення відібрати ведмедя Потапа у його господаря.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінприроди з посиланням на Державну екологічну інспекцію у Луганській області.

«22 лютого Кам’янобрідський районний суд Луганська постановив голову Луганського міського осередку Всеукраїнської громадської організації «Кінологічна спілка України» (президента обласної громадської організації національно-патріотичного клубу «Барс») Василя ГОЛІКОВА притягнути до адміністративної відповідальності за ст. 88-1 ч.3 КУпАП, а ведмедя Потапа – конфіскувати», - йдеться в повідомленні.

Рішення прийнято за підсумками засідання, на якому розглянуті матеріали Інспекції щодо порушення «Порядку утримання та розведення диких тварин, які перебувають у стані неволі або напіввільних умовах», які були допущені В.ГОЛІКОВИМ.

Під час судового засідання В.ГОЛІКОВ повністю визнав свою вину у порушенні умов утримання ведмедя, а також попросив сприяти відправленню ведмедя до реабілітаційного центру бурих ведмедів«Синевир» (Закарпатська область).

Здоров’ям ведмедя нині опікуються фахівці Луганської міської державної лікарні ветеринарної медицини. Вони повідомили, що стан Потапа задовільний, він нормально приймає їжу та воду і готовий до подорожі.

Транспортування тварини можливе при додержанні спеціальних правил, з використанням спеціального транспорту та у супроводі ветеринара.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого група журналістів увійшла на територію, де розміщується громадська організація «Територіальне відділення мисливського собаківництва КСУ», з метою перевірити інформацію про жорстоке поводження з ведмедем Потапом. Виявилось, що тварина перебуває в жахливому стані: залізний ошийник уріс у шию, розірвавши шерсть і завдаючи йому біль.

Власник ведмедя, голова громадської організації, вийшов до журналістів і напав на оператора телеканалу «1+1», вдарив його камеру.

Журналісти викликали міліцію. Матеріали щодо інциденту передано до прокуратури Кам’янобродського району Луганська для порушення кримінальної справи за фактом перешкоджання діяльності журналістів і жорстокого поводження з твариною.

16 лютого за розпорядженням головного ветеринарного лікаря області Миколи МАРТИНЕНКА на територію громадської організації приїхали ветеринари. Ведмедеві зробили наркоз і зняли залізний ошийник, а також почали лікувати рани на шиї.

17 лютого за дорученням міністра екології та природних ресурсів України Миколи ЗЛОЧЕВСЬКОГО Державна екологічна інспекція провела перевірку повідомлення про жорстоке поводження з ведмедем.