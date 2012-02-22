Киянина, який заради розваги вбив понад 100 собак, перевірять психіатри

У ході судового засідання обвинувачений повністю визнав свою провину. Захисники тварин вимагають для садиста максимально строгого вироку

Суд у справі київського гицеля Олексія Ведули, який з особливою жорстокістю вбив понад 100 безпритульних тварин, постановив направити обвинуваченого на психіатричну експертизу.

Таке рішення Святошинський районний суд Києва ухвалив за результатами засідання 22 лютого.

Як повідомляє ZN.UA, в ході судового засідання обвинувачений повністю визнав свою провину. Після цього адвокат Ведула вніс клопотання про його направлення на психіатричну експертизу.

Як відомо, Ведулі пред'явлено звинувачення за двома статтями — жорстоке поводження з тваринами і пропаганда насильства. Його спільнику Роману Полібіну, який знімав звірства на відеокамеру і викладав ролики в Інтернет, також інкримінують пропаганду насильства.

Нагадаємо, 22 лютого понад 200 захисників тварин зібралися на мітинг перед Святошинським райсудом, багато прийшли зі своїми собаками. Крім киян в акції брали участь також жителі регіонів.

Захисники тварин вимагають максимально строгого вироку для Ведула — 5 років.