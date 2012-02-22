У податковій пояснили, навіщо приходили з обшуком до «афганців»

Обшук у лідера Донецької обласної громадської організації ветеранів війни в Афганістані «Ніхто крім нас» Олега ШУЛЯКА не пов'язаний із його громадською діяльністю.

Про це УНІАН сьогодні повідомили у прес-службі Державної податкової служби України в Донецькій області.

«У засобах масової інформації поширена інформація про проведення 17 лютого 2012 року працівниками податкової міліції обшуку у квартирі керівника Донецького обласного союзу ветеранів війни в Афганістані «Ніхто крім нас», який пов'язують із акціями 15 лютого у м. Києві на річницю виведення радянських військ із Афганістану. Державна податкова служба в Донецькій області інформує, що такі висновки є безпідставними», - йдеться у повідомленні.

Податківці заявляють, що обшук у О.ШУЛЯКА проводився відповідно до постанови Київського районного суду міста Донецька від 11 лютого 2012 р., ухваленої за результатами розгляду подання слідчого від 8 лютого 2012 року, погодженого з прокурором.

Проведення слідчої дії здійснювалося в рамках досудового слідства у кримінальній справі, порушеній за фактом ухилення службовими особами корпорації «Донвугілля» у 2010 році від сплати податків в особливо великому розмірі - 3,3 млн. грн.

«Рішення суду про обшук було ухвалене до 15 лютого і жодним чином не пов'язане із громадською діяльністю учасників союзу ветеранів війни в Афганістані», – зазначено у повідомленні.

У податковій службі при цьому нагадали, що, відповідно до частини 4 ст. 212 Кримінального кодексу України, особа, яка обвинувачується в ухиленні від сплати податків, звільняється від кримінальної відповідальності за умови повного відшкодування заподіяної злочином шкоди.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2011 року НКН провела масові протести під стінами Верховної Ради України.

15 лютого цього року члени ВГО "Ніхто крім нас" (НКН) повернулися спиною до президента Віктора ЯНУКОВИЧА, коли він покладав квіти до пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам у Києві з нагоди чергової річниці виведення радянських військ з Афганістану.

Заступник голови правління ВГО "Ніхто крім нас" Володимир СЕРДЮК того ж дня заявив, що представники НКН повернулися спиною до влади, яка вже давно повернулася спиною до воїнів-афганців.

21 лютого лідер Всеукраїнської громадської організації ветеранів війни в Афганістані «Ніхто крім нас» Олександр КОВАЛЬОВ повідомив, що співробітники правоохоронних структур запропонували йому виїхати з країни.

«Через день після покладання квітів (президентом – УНІАН) і нашого вчинку, у компанію, співзасновником якої я був до недавнього часу, прийшла податкова. Там провели п'ять обшуків. Мене попередили, що із самої верхівки дана команда закрити усі господарюючі структури, якщо їхні засновники пов'язані з НКН і можуть підтримувати НКН», – повідомив він.

«Крім того, мені сказали, що МВС дана команда шукати будь-яку інформацію, яка б компрометувала мене. А сьогодні мені прямо сказали старі знайомі співробітники МВС, що мені краще виїхати з країни. Сказали, що на мене дана команда «фас», - зазначив О.КОВАЛЬОВ.

Також лідер громадської організації повідомив, що за ним постійно їздить якась машина, а усіх, хто заходить до офісу НКН у Києві, фотографують, телефони прослуховуються.

На думку О.КОВАЛЬОВА, мета такого пресингу – «розчавити» рух ветеранів-афганців в Україні.

Податківці й МВС спростували заяву О.КОВАЛЬОВА.