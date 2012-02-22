Таксист по ночах викрадав мікроавтобуси

Співробітники Управління карного розшуку міліції Львівщини затримали 30-річного таксиста, який підозрюється у крадіжках автотранспорту на території області.

Як повідомили УНІАН у Секторі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, підозрюваний таксист викрадав виключно мікроавтобуси і займався цим уночі.

«Обирав автівки, що не були обладнані охоронною сигналізацією. Відчиняв дверцята за допомогою відмичок, заводив двигун і переганяв машину якнайдалі від місця злочину», – йдеться у повідомленні.

Затримали чоловіка у його помешканні у місті Бориславі на Львівщині. Зараз вирішується питання про його арешт, зазначили в ГУ МВС.

Оперативникам уже вдалося розшукати один із викрадених мікроавтобусів – «Форд Транзит». Зловмисник переховував його у автовідстійнику, розташованому на околицях Борислава. Поруч була майстерня, де правоохоронці знайшли чимало запчастин із викрадених автомобілів.

Стосовно таксиста порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом). За вчинення такого злочину зловмиснику загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.