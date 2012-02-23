В Україну надійшло 4,8 млрд. куб. м середньоазіатського газу

Україна в 2011 році імпортувала 4 млрд. 799,657 млн. куб. м природного газу з Казахстану, Туркменістану та Узбекистану.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

За даними Держстату, за звітний період, зокрема, з Казахстану імпортовано 1 млрд. 527,976 млн. куб. м газу на суму 536,083 млн. дол., з Туркменістану – 1 млрд. 739,644 млн. куб. м на суму 618,356 млн. дол., з Узбекистану – 1 млрд. 532,038 млн. куб м на суму 530,416 млн. дол..

З Росії в 2011 році Україна імпортувала 40 млрд. 1,747 млн. куб. м газу на суму 12 млрд. 361,172 млн. дол.,

Нагадаємо, раніше бізнесмен Дмитро ФІРТАШ, якому належить Group DF, заявляв, що з квітня 2011 р. холдинг Ostchem розпочав прямий імпорт середньоазіатського газу для своїх хімічних підприємств в Україні в обхід російського «Газпрому» і НАК «Нафтогаз України». Ostchem Holding, за словами Д.ФІРТАША, закуповує газ дешевше, ніж «Нафтогаз».

Довідка УНІАН. До складу Ostchem Holding входять виробники мінеральних добрив азотної групи компанії "Рівнеазот" (Рівненська обл.), "Таджиказот" (Таджикистан) і "Нітроферт" (Естонія).

Крім того, Д.ФІРТАШ напряму контролює великих виробників мінеральних добрив - компанію "Сєвєродонецьке об'єднання "Азот" (Луганська обл.), концерн "Стирол" (Горлівка, Донецька обл.) і "Азот" (Черкаси).

Group DF належить 90% акцій компанії Ostchem Holding.

Group DF є приватною міжнародною холдинговою компанією українського бізнесмена Дмитра ФІРТАША.