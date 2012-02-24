Міністр економіки отримає спеціального заступника з Банкової

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наділив себе правом запроваджувати додаткову посаду заступника міністра економічного розвитку і торгівлі для виконання окремих завдань.

Таке право міститься в Указі Президента №134 від 22 лютого 2012 року, яким вноситься відповідна зміна до Указу Президента №1085 від 9 грудня 2010 року «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади».

«У разі потреби для забезпечення здійснення Мінекономрозвитку України окремих завдань за рішенням Президента України в Мінекономрозвитку України запроваджується посада заступника міністра», - сказано в Указі від 22 лютого.

Нагадаємо, що на сьогодні діє норма, згідно з якою у міністрів може бути три заступники, один з яких – перший.