У боротьбі з копанками змінилася стратегія

Луганська область не боротиметься з копанками, вона боротиметься з покупцями незаконно видобутого вугілля.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на сесії обласної ради заявив губернатор області Володимир ПРИСТЮК.

«Ми змінюємо стратегію стосовно боротьби з незаконною розробкою надр. Є попит, значить, є пропозиція. На сьогодні створено робочу групу на чолі з прокурором області Миколою БЕСКИШКИМ. До робочої групи ввійшли представники СБУ, податкової міліції. Якщо ми ліквідовуємо ринок незаконного вугілля, не буде й копанок», - сказав В.ПРИСТЮК.

За його словами, вже вдалося на території області знайти чотири склади незаконно видобутого вугілля, яке на даний момент арештоване.

«Його буде реалізовано законно, частина його піде на опалення в'язниць», - сказав В.ПРИСТЮК.

Він також підкреслив, що обласна влада має намір й надалі розвивати стратегію з реалізації роботи легальних малих шахт.

«Ці хлопці, хто займатиметься малими шахтами, вони нам допомагатимуть у боротьбі з незаконним видобутком вугілля. Оскільки їм невигідна така конкуренція. І вони швидше справляться з цим завданням, ніж зараз із ним справляються наші силові органи на чолі з прокуратурою», - сказав В.ПРИСТЮК.