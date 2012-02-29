На Євро-2012 до України приїде Пеле

Під час проведення Євро-2012 до України приїде відомий футболіст ПЕЛЕ, а за чемпіонатом, згідно зі спільними з УЄФА оцінками, спостерігатимуть 4,5 млрд. глядачів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив заступник голови Національного агентства з підготовки до Євро-2012 Валерій ЖАЛДАК.

Він наголосив на важливості проведення цього чемпіонату в Україні, адже відбувається масштабна інформаційна кампанія про нашу країну. Зокрема, промоційні ролики про Україну переглянули близько 2,5 млрд. телеглядачів на каналах CNN, BBC, Euronews, World News, National Geographic Channel, FOX, Sky Sports та Sky News. Також це є можливістю покращити сферу обслуговування в Україні та готельний бізнес.

Наголошуючи на позитивних сторонах проведення подібних заходів, директор проекту Консультування та створення управлінських потужностей до Євро-2012 Матіас БРАНДТ зауважив, що основним результатом проведення Чемпіонату світу з футболу в Німеччині у 2006 році стало покращення іміджу та підвищення рейтингів країни у світі. Також результатом став підйом майже в усіх секторах економіки та загальний підйом туристичної галузі.

М.БРАНДТ зауважив, що у 2006 році ВВП Німеччини зріс приблизно на 2 млрд. євро. А кожен турист за день залишав у крамницях та готелях близько 200-230 євро.

Водночас під час підготовки Німеччини до ЧС-2006 на дороги було витрачено 3,7 млрд. євро, розбудову та модернізацію приймаючих міст – 1,6 млрд. євро, на культурну програму – 30 млн. євро, маркетингові кампанії – 10-13 млн. євро.

Серед негативних сторін проведення подібних заходів М.БРАНДТ на досвіді ЧС-2006 виділив лише можливість сутичок між футбольними фанатами.

Довідка УНІАН. Згідно з Держпрограмою підготовки й проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, на підготовку до чемпіонату передбачено 26 млрд. грн.

Євро-2012 проходитиме з 8 червня по 1 липня у чотирьох польських та чотирьох українських містах.