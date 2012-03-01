Україна може стати заручницею Росії ще в одному питанні?

Народний депутат від партії «Наша Україна» Віктор МАТЧУК вважає, що забезпечення аграріїв дешевим пальним напередодні посівної кампанії має стати пріоритетом для уряду.

Про це йдеться у переданому прес-службою партії «Наша Україна» коментарі В.МАТЧУКА.

«Останнім часом почастішали прогнози щодо неминучого подорожчання бензину та дизельного палива, зокрема, найпопулярнішої марки бензину А-95 до 11 гривень за літр. У поєднанні з інформацією про те, що запаси дешевого пального вже закінчуються, такі прогнози здатні дестабілізувати підготовку українських селян до посівної. Адже вартість пального є чи не головним чинником, який визначає собівартість продукції вітчизняного АПК», - наголосив депутат.

При цьому, на думку В.МАТЧУКА, Кабінет міністрів має зважити не лише на дію об’єктивних факторів, а саме – зростання вартості нафти на міжнародних ринках, а й, передусім, на суб’єктивну складову, бо нині ринок нафтопродуктів в Україні майже на дві третини заповнюється за рахунок продукції з Росії, Білорусі та Казахстану, які за таких умов фактично здатні визначати ціни всередині України.

«Отже, напередодні посівної Україна може стати заручницею Росії ще й у паливному питанні», - застеріг В.МАТЧУК.