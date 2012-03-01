Генеральний директор Центру ринкових реформ, один з перших міністрів економіки в незалежній Україні Володимир ЛАНОВИЙ не поділяє оптимізму влади щодо неможливості дефолту України.

Зокрема, в інтерв’ю УНІАН у відповідь на запитання «Чи поділяєте ви оптимізм першого першого віце-прем`єр-міністра Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО щодо неможливості дефолту?» В.ЛАНОВИЙ заявив: «Об`єктивних обставин, які б дозволили збалансувати валютний та платіжний бюджет держави, немає. Показники зовнішньої торгівлі у цьому році показуватимуть ще більший дефіцит. Ціна газу значно зросла. Інвестицій в країну не буде. Тому ніякого типу валютних надходжень очікувати не можна. Уряд розказує, що він розмістить облігації на зовнішніх ринках. На жаль, на західних ринках є інформація, і не лише з рейтингових агентств, про переддефолтний стан. Міжнародні банки та інвестори для себе визначили Україну, як зону, куди сьогодні ризиковано інвестувати. Тобто облігації купувати не будуть. Внутрішня ситуація дуже погана. Ми об`єктивно не маємо підстав, щоб говорити про покращення та збільшення надходжень валюти чи зменшення її витрат».

Як зауважив експерт, «фінанси - така майже віртуальна система. Можна щось придумати. Але чи вдасться цій владі придумати це логічно, правильно, закономірно - у мене величезні сумніви».

«Можливо, хтось зробить подарунок. Наприклад, був період, коли Західна Німеччина робила подарунок Східній Німеччині, коли щороку давала їй триста мільярдів марок просто так дотацій в бюджетні витрати на Сході. Може, і нам хтось зробить такі подарунки?», - сказав В.ЛАНОВИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що в Україні немає жодних економічних підстав для загрози дефолту.

«Ніякої загрози дефолту, і навіть натяків на дефолт у нас немає», - наголосив М.АЗАРОВ. Глава уряду додав, що зниження ціни на російський газ до економічно обгрунтованого рівня дозволить Україні вийти на позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу. «Наше негативне сальдо визначається, перш за все, високою ціною на газ. Якщо ціна на газ буде удвічі нижче, ми одержимо позитивне сальдо нашого платіжного і торгового балансу», - зазначив він. Водночас прем`єр-міністр запевнив, що також немає жодних підстав для зниження курсу національної валюти. «Ніяких підстав для девальвації курсу гривні немає. У нас достатньо валютних резервів, попит на валюту врівноважується пропозицією. У нас, у принципі, нормальне співвідношення нашого платіжного балансу. Тобто, ми в країну заводимо більше валюти, ніж вивозимо», - повідомив М.АЗАРОВ. Він зазначив, що ці чинники нівелюються негативним сальдо зовнішньоторговельного балансу.

*** Повний текст інтерв’ю – на сайті УНІАН