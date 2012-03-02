Чому Україна припинила видобувати золото

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що для відновлення роботи єдиного в Україні золотовидобувного підприємства Мужіївської золотовидобувної фабрики потрібен інвестор.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр-міністр заявив учора в Ужгороді, відповідаючи на питання закарпатських журналістів.

«Якою є позиція держави щодо єдиного в Україні золотовидобувного підприємства в с. Мужієво, що на Закарпатті? Говорячи про це підприємство, можливий тільки один варіант – потужний інвестор. Це багате родовище, крім золота, там багато супутніх металів. Думаю, перспективи є», - сказав М.АЗАРОВ.

Довідка УНІАН. Мужіївська золотовидобувна фабрика ТОВ "Закарпатполіметали"– єдине в Україні розроблене родовище золота.

ТОВ "Закарпатполіметали" почало працювати у 1999 році. Його засновниками є державна акціонерна компанія "Укрполіметали", яка володіє 93,67% статутного фонду.

У грудні 2006 року через відсутність належного інвестування господарську діяльність підприємства призупинили. У результаті зупинки виробничої діяльності підприємства майже 400 робітників залишилися без роботи, виникла кредиторська заборгованість у сумі понад 29 млн. грн.

Крім золота, в мужіївському родовищі (прогнозований ресурс - 43,96 тонн), є й свинець, цинк та срібло.