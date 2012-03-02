Митрополит Володимир запевняє, що керує церквою

Настоятель Української православної церкви Московського патріархату митрополит Володимир запевнив, що керує церквою відповідно до правил, що встановилися. Про це він сказав в інтерв`ю «Радіо Свобода».

«Керується головним архієреєм — предстоятелем, тобто мною», — сказав митрополит.

Він також відзначив, що завідує і Київською єпархією. «Київська єпархія, як і усі інші єпархії, підкоряються загальним законам, яких дотримується уся церква. Не можна виділити окрему єпархію, яка має якусь автономію. Головне слово належить керівному архієреєві», — заявив митрополит Володимир.

Нагадаємо, що з жовтня минулого року митрополит Володимир знаходиться в лікарні. На початку грудня настоятеля УПЦ МП виписали з реанімації і перевели в реабілітаційну палату.

У лютому відбулося засідання Священного Синоду УПЦ МП, який скликали всупереч прямій забороні глави церкві. Синод частковості вирішив усунути Олександра Драбинка — особистого секретаря митрополита.

Дзеркало тижня. Україна