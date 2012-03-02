На участь у програмі «Українська книга» надійшло більше тисячі заявок

Державний комітет телебачення і радіомовлення завершив формування проекту переліку книжкових видань, запропонованих видавництвами та видавничими організаціями до програми «Українська книга» на 2012 рік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держкомтелерадіо, до комітету надійшло 1200 пропозицій від 130 видавництв та видавничих організацій України різних форм власності на загальну суму понад 500 млн. гривень.

Усі заявки сформовані за основними тематичними розділами: «Видання для дітей та юнацтва», «Твори класиків української літератури лауреатів Національної премії ім. Т. Г. Шевченка та сучасних українських письменників», «Твори класиків зарубіжної літератури в перекладі українською мовою», «Науково-популярні видання», «Довідкові та інформаційні видання», «Видання мовами національних меншин України».

Зокрема, до участі у програмі пропонується нове видання книги Тараса Шевченка «Я так її, я так люблю…», зібрання думок і спогадів Івана Дзюби «Не окремо взяте життя», книга «Українки в історії. ХХ-ХХІ століття», книга Анатолія Кузнєцова «Бабин Яр», «Привід для геноциду» британського письменника Нормана Кона, «Імператор Нерон» Володимира ДМИТРЕНКА тощо.

Проект перебуває на розгляді Експертної ради з формування державного замовлення на випуск видавничої продукції при Держкомтелерадіо України, яка здійснить незалежну експертизу та фаховий відбір видавничих проектів для їхнього випуску на умовах державного замовлення.

До складу Експертної ради входять письменники Віктор БАРАНОВ, Іван ДРАЧ, Григорій ГУСЕЙНОВ, Андрій КУРКОВ, академіки НАН України Микола ЖУЛИНСЬКИЙ та Валерій СМОЛІЙ, представники наукових, бібліотечних установ, а також громадськості.

Торік за програмою «Українська книга» було підготовлено 139 видань загальним накладом близько 300 тисяч примірників. Цього року на реалізацію програми «Українська книга» у державному бюджеті передбачено 40 млн. грн.