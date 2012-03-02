Київ красується у лідерах рейтингів

Київ посів перше місце у рейтингу результатів діяльності регіонів за 2011 рік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної міської державної адміністрації, про це голова КМДА Олександр ПОПОВ повідомив сьогодні під час розширеного засідання Колегії КМДА.

«За інформацією Держкомстату, Київ посів перше місце у рейтингу діяльності регіонів за 2011 рік. Оцінювання проводилось окремо у кожній галузі і загалом. При цьому статистика показала, що є і проблемні питання – ми це об’єктивно розуміємо. Саме тому ми маємо проаналізувати усі наші недоопрацювання, визначити перспективні напрямки діяльності на поточний рік та спрацювати ще ефективніше», – підкреслив О.ПОПОВ.

Він додав, що це не єдиний позитивний рейтинг Києва за попередній рік. «Міжнародні рейтингові агентства також підвищили рейтинг Києва. Ми увійшли до першої сотні міст, посівши 58 місце, в інвестиційному рейтингу, а також у рейтингу оцінки бізнес-середовища. Серед найбільш шанованих 100 міст у світі ми займаємо 56 місце. Варто зазначити, що з цим показником ми обійшли навіть Дубаї, Шанхай та Лос-Анджелес. Це говорить про те, Київ має міцну тенденцію до покращення свого іміджу та користується світовою довірою щодо його позитивних перспектив», – зауважив голова КМДА.

При цьому він зазначив, що Київ має й інші оцінки діяльності.«Зовсім протилежну ситуацію ми маємо в рейтингу міст за якістю життя. Тут Київ посів 161 місце. Коли ми формували план стратегічного розвитку міста, ми врахували цей показник, і поставили за мету покращити цей рівень. Тож, одним з основних завдань столичної влади на 2012 рік є посилення та стабілізація соціального захисту киян», – наголосив О.ПОПОВ.