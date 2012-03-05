У Білорусі кажуть, що офіційних претензій до молока з України не отримували

Білорусь вживає конкретні дії щодо врегулювання претензій від української сторони до білоруських молочних і м`ясних продуктів, що поставляються в Україну.

Про це УНІАН повідомили в департаменті ветеринарного і продовольчого нагляду Міністерства сільського господарства і продовольства Білорусі.

«3 березня 2012 року Департаментом відправлено офіційного листа голові Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України Івану БІСЮКУ з проханням надіслати на нашу адресу протоколи випробувань та іншу наявну в його відомстві інформацію по кожному випадку виявлення невідповідності безпеки нашої продукції», - йдеться в повідомленні Мінсільгосппроду Білорусі.

У департаменті ветеринарного і продовольчого нагляду зазначають, що аналіз вказаних документів дозволить оперативно вжити заходів по виключенню претензій.

«Але поки офіційної відповіді немає, як і немає офіційних документів, які б підтвердили претензії», - наголосили в міністерстві.

Білоруська сторона сподівається, що взаєморозуміння буде найближчим часом знайдено за допомогою конструктивного діалогу.

«В кінці цього ж дня від української сторони на адресу Департаменту надійшов запит з переліком питань щодо системи державного контролю за безпекою харчових продуктів, що діє в Республіці Білорусь. Відповідними службами Мінсільгосппроду, Мінохоронздоров`я і Держстандарту оперативно готуються документи для передачі Державній ветеринарній і фітосанітарній службі України», - підкреслили в Мінсільгосппроді Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, Україна з 1 березня 2012 року тимчасово припинила ввезення молока і молочних продуктів з Білорусі, а також тварин, сприйнятливих до АЧС, продукції і сировини з них.

При цьому прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ зауважив, що заборона на ввезення в Україну білоруської м`ясомолочної продукції є тимчасовим обмеженням.

Окрім цього, І.БІСЮК за підсумками зустрічі з першим заступником директора департаменту ветеринарії і продовольства Мінсільгосппроду Білорусі Юрієм ПІВОВАРЧИКОМ, що відбулася 2 березня в Києві, заявив, що «білоруська сторона повністю погодилася із зауваженнями, але замість спільних дій з виходу з ситуації, що склалася, було висунуто ультиматум, якщо українська сторона в односторонньому порядку не скасує тимчасові обмеження, то у понеділок з 15:00 білоруська сторона введе заборону на імпорт української продукції, зокрема олії, солі, кукурудзи, кондитерських виробів і шроту».