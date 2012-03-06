Кабмін продовжив заборону на дорогі автомобілі

Кабінет міністрів до 2014 року продовжив чинність постанови про економію бюджетних коштів, передбачених на утримання органів державної влади та інших державних органів, якою заборонено купівлю дорогих автомобілів для чиновників.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, відповідне рішення було прийнято на засіданні Кабміну 5 березня.

Також встановлено обмеження на придбання інших товарів, зокрема меблів, ноутбуків, мобільних телефонів, проведення ремонтів у кабінетах за рахунок коштів загального та спеціального фондів державного бюджету. «Словом, всі витрати з державної казни будуть жорстко контролюватися. Будь-які спроби посадовців порушити «правило жорсткої економії» будуть припинятися, а винні - притягатися до відповідальності», - йдеться у повідомленні прес-службі уряду.

Прес-служба нагадує, що було припинено кілька спроб чиновників порушити заборону уряду на придбання дорогих автомобілів.

“Останнім часом кілька спроб чиновників покататися на дорогих авто не лише були припинені, а й за свою тягу до розкоші любителі жити на широку ногу за казенний кошт поплатилися посадами”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у листопаді звільнено з роботи керівника Харківського державного підприємства «Теплоелектроцентраль-2 Есхар», який збирався купити автомобіль BMW X5; у грудні 2011 року за купівлю дорогого автомобіля звільнено начальника одного з управлінь Донецької міськради; у лютому 2012 року – директора та головного бухгалтера лісництва ДП «Клесівське лісове господарство» на Рівненщині.

Мінекономрозвитку протягом листопада-грудня 2011 року виявило 32 факти порушення розпорядниками державних коштів вимог постанови Кабміну «Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного і місцевих бюджетів».

Попереджено неефективне використання держкоштів на суму понад 18 млн. грн. Всі матеріали щодо порушення урядової постанови передано до Генпрокуратури.