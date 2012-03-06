МЗС України перевіряє, чи є серед затриманих у Москві українці
13:24, 06 березня 2012Суспільство
933 0
5 березня після мітингів опозиції московська поліція затримала близько 250 людей
Олександр ДИКУСАРОВ
Міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію, чи є серед затриманих під час мітингів у Москві громадяни України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.
«Ми перевіряємо всю інформацію, поки що такої інформації нам не надходило», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, за даними прес-служби ГУВС Москви, 5 березня у мітингу опозиції "За чесні вибори" у російській столиці взяли участь близько 14 тис. осіб. Після мітингів московська поліція затримала близько 250 учасників мітингів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter