«Коктебель» збанкрутів

Господарський суд Автономної Республіки Крим визнав банкротом ЗАТ «Завод марочних вин і коньяків «Коктебель» (АР Крим), яке спеціалізується на виробництві марочних і ординарних коньяків і вин.

Як зазначається в офіційному повідомленні, опублікованому в газеті «Голос України», відповідна постанова прийнята 23 лютого 2012 року. Ліквідатором компанії призначено арбітражного керуючого Василя КУХТУ.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Завод марочних вин і коньяків «Коктебель» - виробник коньяків, вин, що має повний цикл виробництва. Завод має 2,2 тис. га виноградників. На території ЗАТ «ЗМВК «Коктебель» знаходяться найбільші в Європі мадерний майданчик і енотека.

Підприємство входило до групи компаній «Союз-Віктан».