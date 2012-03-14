В Одесі викрали підприємця

Співробітники Київського райвідділу міліції Одеси затримали двох підозрюваних у викраданні підприємця і вимаганні за нього викупу.

Про це повідомили УНІАН у Секторі зі зв'язків із громадськістю Управління МВС України в Одесі.

«Своєю жертвою злочинці обрали 31-річного підприємця, який спеціалізується на виготовленні металоконструкцій, - уточнили в міліції. – Його повідомили, що хочуть оформити замовлення на виготовлення поручнів у будинку, і призначили зустріч на вулиці, мотивуючи тим, що будинок знайти складно. Враховуючи, що подібні дзвінки від замовників нерідкі, ніяких підозр у підприємця не виникло».

Чоловік під'їхав на своєму «Мерседесі» у вказане місце, де його чекав «замовник», який сів у машину і показував дорогу. У будинку, куди підприємець прибув, щоб зробити заміри для майбутніх робіт, його зв'язали, а рот заткнули кляпом.

Потім злочинці оголосили його заручником і стали вимагати, як зазначили в міліції, «декілька тисяч доларів викупу. Тільки один із знайомих відгукнувся і згодився дати 7000 грн. Підприємець сказав приятелю, що «за грошима приїде його друг».

Втім, додали в міліції, «автомобіль бізнесмена зловмисники також вирішили прибрати до рук. Відігнали «Мерседес» до гаражу, замінили номерні знаки, маючи намір потім продати іномарку. Здобиччю розбійників стали також ноутбук, мобільні телефони, гроші в барсетці і знятий з руки підприємця золотий перстень».

Залишивши заручника в будинку, зловмисники поїхали за грошима, а заручнику тим часом вдалося звільнитися з ув'язнення і залишити будинок.

Злочинців затримали «за гарячими слідами» співробітники міліції. Стосовно затриманих порушено кримінальну справу за статтями 187 (розбій) і 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України, додали в міліції.