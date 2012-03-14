Німці візьмуть українські вибори під особливий нагляд

ФРН планує направити цього року на вибори до України «чисельний загін» офіційних спостерігачів.

Про це повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол Федеративної Республіки Німеччини в Україні Ганс-Юрген ГАЙМЗЬОТ учора під час зустрічі з головою Центральної виборчої комісії Володимиром ШАПОВАЛОМ, повідомили УНІАН у прес-службі ЦВК.

У ході спілкування посол одержав вичерпну інформацію з багатьох інших питань, зазначається в повідомленні. Голова ЦВК поінформував гостя щодо майбутніх виборів до Верховної Ради України, а також про особливості виборчого процесу у зв’язку з прийняттям нового Закону України «Про вибори народних депутатів України».

Також В.ШАПОВАЛ висловив високу оцінку співробітництва Центральної виборчої комісії з Федеративною Республікою Німеччини, а також з низкою міжнародних організацій, до складу яких входять представники ФРН.

На завершення зустрічі сторони висловили готовність до тісної співпраці не тільки під час чергових виборів, а й у міжвиборчий період.