Німці візьмуть українські вибори під особливий нагляд

06:52, 14 березня 2012
Суспільство
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Посол ФРН отримав вичерпну інформацію у Центрвиборчкомі

Ганс-Юрген Гаймзьот під час засідання Печерського суду у справі Юлії Тимошенко

ФРН планує направити цього року на вибори до України «чисельний загін» офіційних спостерігачів.

Про це повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол Федеративної Республіки Німеччини в Україні Ганс-Юрген ГАЙМЗЬОТ учора під час зустрічі з головою Центральної виборчої комісії Володимиром ШАПОВАЛОМ, повідомили УНІАН у прес-службі ЦВК.

У ході спілкування посол одержав вичерпну інформацію з багатьох інших питань, зазначається в повідомленні. Голова ЦВК поінформував гостя щодо майбутніх виборів до Верховної Ради України, а також про особливості виборчого процесу у зв’язку з прийняттям нового Закону України «Про вибори народних депутатів України».

Також В.ШАПОВАЛ висловив високу оцінку співробітництва Центральної виборчої комісії з Федеративною Республікою Німеччини, а також з низкою міжнародних організацій, до складу яких входять представники ФРН.

На завершення зустрічі сторони висловили готовність до тісної співпраці не тільки під час чергових виборів, а й у міжвиборчий період.

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