Жертву звірячого зґвалтування намагаються виставити винуватою?

У Миколаєві під час розслідування звірячого зґвалтування Оксани МАКАР слідчі намагаються применшити провину трьох підозрюваних у скоєнні злочину. Про це повідомила мати дівчини Тетяна СУРОВИЦЬКА кореспонденту УНІАН.

Опитувати потерпілу дівчину офіційно розпочали лише вчора, 13 березня, хоча, за словами Т.СУРОВИЦЬКОЇ, її дочка весь час була притомною.

Т.СУРОВИЦЬКА розповіла, що вчора ввечері, після 18-ї години, до палати прийшли судмедексперт, який провів експертизу, і слідчий Центрального райвідділу. За словами матері потерпілої, слідчий почав розмову в розв'язному тоні: «Ну, що, лежимо? Ну, давай, розповідай!». Після того, як Оксана заплакала і попросила матір, «щоб цей дядько пішов», Т.СУРОВИЦЬКА наполягла на тому, щоб опитування припинили. Вона сказала слідчому, щоб той приходив на опитування у міліційній формі, тому що дівчина хворобливо реагує на цивільний одяг.

Т.СУРОВИЦЬКА говорить, що за спрямованістю запитань вона зрозуміла, що слідчий схиляє до того, що дівчина добровільно погодилася на близькість.

«Зараз вони перекручують на «за згодою». Крутять на цю статтю, - сказала Т.СУРОВИЦЬКА. - Хто крутить, не знаю, але після того, як я заявила про те, що вона весь час була притомною, здається, змінили слідчого».

Мати дівчини стверджує, що Оксана пам'ятає все, що з нею відбувалося: душити її почали після того, як вона погрозила насильникам, що розповість про все в міліції.

Щоб зафіксувати точні свідчення О.МАКАР, організатор акції протесту Юрій КРУЦИЛОВ запропонував записати її слова на відеокамеру.

Як повідомляв УНІАН, потерпіла 19-річна О.МАКАР з опіками 55% тіла перебуває в обласному центрі термічної травматології у вкрай важкому стані. Дівчині ампутували руку, і лікарі розглядають можливість подальших операцій.

За даними слідства, 10 березня у Миколаєві троє чоловіків заманили в квартиру 19-річну дівчину і зґвалтували її. Після чого, щоб приховати сліди злочину, придушили і спробували її спалити. 11 березня трьох підозрюваних затримали, проте двох з них потім відпустили під підписку про невиїзд.

Як стало відомо, підозрювані виявилися синами впливових екс-урядовців. Один з них - син колишнього прокурора Центрального району м. Миколаєва, а другий - син колишньої голови Єланецької райдержадміністрації. Проте, як стверджують в обласній прокуратурі, ніякого відношення до колишнього прокурора Центрального району жоден із затриманих не має. Інформацію про те, що другий є сином екс-глави РГА, у відомстві підтвердили.

13 березня в Миколаєві відбулися дві акції протесту проти рішення відпустити на підписку про невиїзд двох підозрюваних у звірячому зґвалтуванні О.МАКАР.

Після цього 13 березня за поданням прокуратури Миколаївської області суд ухвалив рішення про арешт трьох підозрюваних.